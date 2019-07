OM : Villas-Boas est zen, le mercato va s'accélérer à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après la victoire de l’OM sur les U23 de Stoke City dimanche midi (1-0), André Villas-Boas était satisfait de ses jeunes.

Privé de Mandanda, Sarr, Caleta-Car, Sakaï, Thauvin, Radonjic, Strootman et Njie, le coach portugais avait procédé à une large revue d’effectif et il a été plutôt satisfait de ce qu’il a vu. Néanmoins, l’ancien entraîneur de Tottenham est bien conscient que l’Olympique de Marseille va devoir recruter au mercato afin de remplir l’objectif podium. Mais, interrogé par La Provence, il ne s’est pas montré inquiet pour la suite des évènements.

« AVB » jure notamment que la vente de Lucas Ocampos va offrir plus de possibilités à Marseille sur le marché des transferts. « On a conclu le départ de Lucas qui nous donne plus de capacité pour ce mercato. On garde des jeunes joueurs qui auront un rôle important à jouer cette saison. C'est ce qu'on arrivera à produire en Ligue 1 qui va compter, on doit atteindre le niveau qui nous permettra de nous qualifier en Champions League » a expliqué l’entraîneur portugais, qui travaille main dans la main avec le directeur sportif Andoni Zubizarreta au mercato. Et qui semble avoir totalement confiance en l’Espagnol…