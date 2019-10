OM : Marseille dans une bataille surréaliste pour un attaquant ?

Dans : OM, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

André Villas-Boas l’a déjà fait comprendre, il ne s’attend malheureusement pas à des folies pour renforcer son équipe cet hiver.

Mais si l’OM venait à être bien placé et en lutte pour le podium, un coup de pouce des dirigeants est-il possible pour recruter un joueur offensif ? En Allemagne, c’est une possibilité évoquée. Le magazine Sport Bild annonce ainsi que plusieurs clubs européens se sont renseignés sur la disponibilité de Jean-Philippe Mateta, et notamment Marseille. L’ancien attaquant de Lyon, qui avait rejoint Mayence pour 8 ME en 2018, avait débuté très fort avec 14 buts lors de sa première saison. Actuellement blessé, le joueur formé à Châteauroux fait partie des joueurs qui pourraient partir en janvier si jamais Mayence parvenait à récupérer 30 ME.

Une somme qui semble exclure l’OM des négociations, malgré l’intérêt du club provençal selon le média allemand. En revanche, plusieurs clubs sont toujours sur les rangs, comme Monaco, Everton, Watford, Newcastle et Cardiff, mais surtout Tottenham qui aurait accéléré dans ce dossier sous la pression d’un Mauricio Pochettino qui demande du renfort en masse pour cet hiver, afin de renouveler son effectif. Même si le joueur pourrait être tenté de rejoindre un club de Ligue 1 en quête d’une qualification européenne, les moyens financiers des clubs anglais devraient logiquement faire la différence.