OM : Marseille croit au miracle avec Kamara

Dans : OM.

En feu sur le marché des transferts, l’OM est sur le point de boucler la venue de Mattéo Guendouzi… pour succéder à Boubacar Kamara ?

La question d’un départ se pose forcément pour le milieu défensif formé à l’Olympique de Marseille dans la mesure où son contrat expire en juin 2022. Il y a quelques semaines, Pablo Longoria expliquait en conférence de presse qu’il espérait prolonger Boubacar Kamara. « On a beaucoup parlé avec son entourage et ses agents. Notre intention est de continuer à parler avec Bouba, à trouver la meilleure solution et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat » lançait le président de Marseille. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et aucun accord n’a malheureusement été trouvé pour la prolongation du contrat de Boubacar Kamara.

Selon les informations recueillies par Alfredo Pedulla, la direction marseillaise ne désespère pas de faire signer une prolongation de contrat à Boubacar Kamara. En effet, malgré les réticences du joueur et de son entourage, Pablo Longoria y croit toujours. En parallèle, plusieurs clubs sont sur les rangs pour tenter de rafler la mise. C’est notamment le cas en Italie, où la Lazio Rome est sur le coup. Le club de la capitale italienne est très intéressé par le profil de Boubacar Kamara, tout autant que par sa situation contractuelle. Certains clubs de Premier League dont les noms n’ont pas encore filtré sont également attentifs au mercato de Boubacar Kamara, qui avait notamment été associé au Chelsea de Thomas Tuchel il y a quelques semaines. Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à prendre la concurrence de vitesse pour prolonger sa pépite. Quoi qu’il en soit, son départ a d’ores et déjà été compensé numériquement avec les recrutements, souhaités par l’entraîneur Jorge Sampaoli, de Gerson et de Mattéo Guendouzi.