OM : City ou Chelsea, Kamara fait monter les enchères

Dans : OM.

Pour prendre la relève de Fernandinho, âgé de 36 ans, Pep Guardiola apprécie le profil de Boubacar Kamara, sur le départ avec l'OM.

Finalement cinquième de Ligue 1, l'OM aborde l'intersaison avec la certitude de disputer l'Europa League la saison prochaine. Un avantage sur le point de vue économique mais également sportif dans le but de convaincre certains joueurs de rejoindre le club, à l'image de Gerson. Malgré tout, le club phocéen est en difficulté financière, et sera contraint de vendre pour pouvoir se renforcer. En dépit de sa très grosse cote en Italie, Arkadiusz Milik devrait être retenu. Le son de cloche est différent pour les deux autres plus grosses valeurs marchandes de l'effectif marseillais : Duje Ćaleta-Car et Boubacar Kamara. Malgré son attachement à son club formateur, l'international espoir n'est pas fermé à un départ. Il écoutera toutes les offres, sauf celle venant du PSG, pourtant également intéressé. La Juventus et Chelsea apprécient son profil. Mais c'est un autre très gros club anglais qui pourrait rafler la mise.

Guardiola fan de Kamara

Champion d'Angleterre et (au mieux) finaliste de la Ligue des Champions, Manchester City réalise une saison extraordinaire. Mais comme pour de nombreux clubs, le mercato estival s'annonce crucial pour les Citizens, qui doivent se renouveler et sont à la recherche d'un numéro 9 pour combler le départ de Sergio Aguëro. Mais l'Argentin n'est pas le seul élément à remplacer. En fin de contrat en juin prochain, Fernandinho devrait finalement prolonger d'une saison chez les Skyblues. Néanmoins, à 36 ans, il ne représente pas l'avenir du club. Pour le remplacer, Pep Guardiola s'intéresse à Boubacar Kamara, qu'il a pu voir à l'oeuvre lors de la double confrontation entre l'OM et Manchester City en phase de poule de Ligue des Champions. Pouvant évoluer à la fois dans l'axe de la défense et en milieu défensif, solide dans les duels et habile à la relance, le milieu marseillais a toutes les qualités pour être le successeur de Fernandinho selon l'entraîneur catalan. À un an de la fin de son contrat, Kamara ne prolongera pas avec Marseille, qui sera presque contraint de le vendre cet été en cas d'offre convaincante. Sa valeur est estimée à 40ME. Une somme loin d'être hors de portée pour Manchester City, même si le budget transfert risque d'être en grande partie dédiée à l'achat d'un numéro 9, qui devrait être Harry Kane.