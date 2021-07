OM : Guendouzi débarque aussi à Marseille !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille fait le show lors de ce début de mercato puisque cette fois c'est la signature imminente de Mattéo Guendouzi qui est annoncé. Le joueur devrait être prêté avec une option d'achat obligatoire de 11ME par Arsenal.

De la Fuente, Gerson, Balerdi, Under, Lopez….le marché des transferts de l’OM est un vrai festival et ce samedi les choses semblent s’accélérer dans un autre dossier très chaud. En effet, Mohamed Toubache-Ter a annoncé que Pablo Longoria et les dirigeants des Gunners s’étaient entendus concernant Mattéo Guendouzi. « Accord trouvé entre Arsenal et Marseille !!! Contrat de 4 ans pr le milieu de terrain. Matteo Guendouzi a refusé plusieurs clubs: il voulait Marseille (...) Petite précision pour le transfert de Mattéo Guendouzi. C’est un Prêt avec OA obligatoire. Le prêt est d’un montant de 1M€ + OA obligatoire d’un montant de 11M€ !! Le milieu de terrain sera à Marseille, Lundi !! », annonce l’insider, dont les informations sont souvent très sérieuses.

Accord trouvé entre Arsenal & Marseille !!!

Une information confirmée un peu plus tard par Fabrizio Romano. « Mattéo Guendouzi va rejoindre l’OM en provenance d’Arsenal, l’accord sera complété la semaine prochain. Guendouzi a refusé une offre de Benfica, ne souhaitant rejoindre que Marseille », a indiqué de son côté le journaliste italien.