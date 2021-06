OM : Marseille connaît le prix de Lanzini

Dans : OM.

Afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria vise de bons joueurs pour le compte de l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen ne chôme pas durant cette inter-saison. Alors qu’il doit recomposer une majeure partie de son équipe, compte tenu des joueurs en fin de contrat et des fins de prêt, le président marseillais ne traîne pas en route. Puisque le week-end dernier, l’OM a déjà sécurisé le transfert de Gerson. En juillet prochain, le milieu défensif va débarquer en provenance de Flamengo au Brésil contre un chèque de 20 millions d’euros. Dans la foulée, Marseille espère aussi boucler le dossier Mattéo Guendouzi. Et ce n’est pas tout, vu qu’un autre joueur est dans le viseur de la formation olympienne depuis quelques jours. Il s’agit de Manuel Lanzini.

West Ham réclame 11 ME pour Lanzini

Si l’OM n’a pas forcément besoin d’un milieu offensif du profil de l’international argentin, Longoria n’exclut pas de faire ce joli coup, surtout qu’une sorte d’échange pourrait se faire avec Duje Caleta-Car. Alors que le défenseur central croate a envie de rejoindre la Premier League l’été prochain, ce deal pourrait permettre à l’OM de contenter tout le monde. En attendant d’en savoir plus sur les réelles intentions de Marseille dans ce dossier, West Ham a collé un prix sur son joueur. En effet, selon les informations du Daily Mail, les Hammers seraient prêts à céder contre un chèque de 11 millions d’euros. Un prix raisonnable, quand on sait que le joueur de 28 ans, encore sous contrat jusqu’en 2023, est arrivé d’Al-Jazira pour 12 ME il y a quelques saisons de cela. Malgré tout, pas sûr que l’OM investisse autant d’argent sur Lanzini, qui a quand même un salaire mensuel colossal de 330 000 euros. D’autant plus qu’il ne représenterait pas vraiment une plus-value pour Sampaoli, avec Payet dans les parages.