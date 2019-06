OM : Marseille chipe cette idée de l'OL au mercato

Dans : OM, Mercato, OL, LOSC.

Utilisé à seulement 20 reprises par Christophe Galtier cette saison à Lille, Youssouf Koné est déjà très courtisé au mercato. Et pour cause, le latéral de 23 ans a remplacé haut la main Fodé Ballo-Touré, parti à Monaco, à partir du mois de janvier. Sa régularité, sa puissance défensive mais également ses bonnes dispositions offensives ont notamment séduit l’Olympique Lyonnais. Mais à en croire les informations de Yahoo Sport, Florian Maurice n’est pas le seul à s’intéresser au Malien.

En effet, le média révèle que l’Olympique de Marseille s’est également mêlé à ce dossier, au cours des dernières heures. « Youssouf Kone (LOSC) suscite beaucoup d’intérêts. L’OM vient de se renseigner » explique le média. Une information peu surprenante, André Villas-Boas ayant fait du recrutement d’un latéral gauche l’une de ses grandes priorités estivales. Il faut dire que, depuis plus d’un an et demi maintenant, Jordan Amavi est le seul spécialiste à ce poste du côté de Marseille. Et on ne peut pas vraiment dire que les performances de l’ancien Niçois aient convaincu Andoni Zubizarreta lors de la saison écoulée.