OM : Marseille au cœur d’une bataille royale au mercato

Principale valeur marchande du club phocéen, Boubacar Kamara a de grandes chances de quitter l’OM au mercato estival.

En fin de contrat au mois de juin, le polyvalent milieu défensif de l’Olympique de Marseille est courtisé. Plusieurs clubs européens ont d’ores et déjà approché l’entourage de Boubacar Kamara afin de connaître sa disponibilité. De son côté, Pablo Longoria a entamé des discussions pour prolonger son jeune joueur, mais a bien conscience que la tendance est à un départ, ce qui ne fera pas de mal aux caisses de l’OM. En toute logique, le club phocéen multiplie les pistes pour compenser ce probable départ. Dans son édition du jour, L’Equipe a avancé que le nom de Matéo Guendouzi avait été cité en interne. Mais le milieu d’Arsenal, prêté cette saison à Hoffenheim, n’est pas le seul joueur ciblé par l’OM.

A en croire les informations obtenues par Brighton & Hove Independent, un joueur de Premier League figure sur les radars de Pablo Longoria. Ancien joueur de Lille, Yves Bissouma a la cote auprès du président de l’Olympique de Marseille. Il n’y a toutefois pas beaucoup d’illusions à avoir pour l’OM dans ce dossier, dans la mesure où les cadors de la Premier League ont également coché le nom de l’ancien Lillois, auteur d’une belle saison sous les couleurs de Brighton. Et pour cause, le média dévoile que l’agent d’Yves Bissouma a d’ores et déjà eu des contacts avec Liverpool, Manchester City et Arsenal… rien que ça. L’OM s’est bien renseigné pour connaître la disponibilité du joueur, mais celui-ci sera sans doute hors de prix pour les finances de l’actuel cinquième de Ligue 1. Notons par ailleurs qu’un autre club de Ligue 1 s’est renseigné sur Yves Bissouma selon le média britannique, il s’agit de l’AS Monaco. Le club de la Principauté ne devrait pas avoir plus de chances de rafler la mise que Marseille au vu des clubs intéressés…