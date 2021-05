OM : Guendouzi choix n°1 pour remplacer Kamara

Dans : OM.

Boubacar Kamara va très certainement quitter l'Olympique de Marseille à la fin de l'actuelle saison, et Pablo Longoria est en quête d'un remplaçant. Matteo Guendouzi est la tête de liste.

Chouchou des supporters de l’Olympique de Marseille, et aussi triste que cela soit, Boubacar Kamara n’aura probablement pas l’occasion de porter une dernière fois le maillot de l’OM devant des tribunes du Vélodrome pleines. La saison 2020-2021 touche à sa fin, et il paraît désormais acquis que le milieu de terrain de 21 ans, pur produit de la formation marseillaise, va ranger son casier à la Commanderie avant de rejoindre un nouveau club. C’est une évidence, Boubacar Kamara, qui est lié jusqu’en 2022 avec le club phocéen, est le joueur le plus à même de remplir les caisses de l’OM, Transfermarkt estimant sa valeur à 37ME. Même si cela va crever les coeurs des supporters provençaux, la fin de l’histoire entre Kamara et Marseille se profile, Pablo Longoria ayant déjà des propositions sur son bureau. Tout comme Jacques-Henri Eyraud en avait eu aussi.

Guendouzi d’Arsenal à Marseille ?

Afin de compenser le départ de Boubacar Kamara, le président et recruteur en chef de l’Olympique de Marseille s’est mis au travail. Et pour L’Equipe, le dossier actuellement le plus chaud est celui de Mattéo Guendouzi. Prêté cette saison au Hertha Berlin par Arsenal, le jeune joueur tricolore ne sera pas conservé par le club allemand et du côté des Gunners on est disposé à laisser partir le milieu de terrain qui est lui aussi à l’entame de sa dernière année de contrat. A 22 ans, celui qui avait débuté au Paris Saint-Germain avant de rejoindre Lorient en 2014, puis Arsenal en 2018, a besoin de relancer sa carrière. En signant à l’OM, Mattéo Guendouzi pourrait le faire, même si forcément la pression sera grande sur ses épaules, Marseille n'est pas Berlin et succéder à Boubacar Kamara n'est pas chose aisée.