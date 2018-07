OM : Marseille abandonne cette piste made in L1 à 17ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Il y a six mois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille avaient fait du recrutement d’un milieu défensif l’une de leurs priorités. Mais avec l’avènement au plus haut niveau du jeune Boubacar Kamara, ce poste ne semble plus vraiment préoccuper Rudi Garcia, qui se sait armé avec également Luiz Gustavo, Maxime Lopez, Morgan Sanson et André-Franck Zambo-Anguissa. Ainsi, l’OM a visiblement laissé tomber la piste Thiago Mendes, qui était suivi par Andoni Zubizarreta il y a encore peu de temps.

Cela ne veut pas dire que le milieu du LOSC ne va pas faire ses valises cet été. En effet, L’Equipe affirme dans son édition du jour que Thiago Mendes est dans le viseur de la Lazio, mais également de Wolfsburg. Les deux clubs auraient d’ores et déjà proposé 17ME au LOSC pour arracher la signature du joueur. Pour l’instant, Gérard Lopez et Marc Ingla, qui ont déjà vendu Bissouma et Amadou, n’ont pas répondu. Et l’OM dans tout ça ? L’Equipe confirme que Marseille n’est plus du tout actif sur ce dossier, et cela depuis maintenant plusieurs semaines…