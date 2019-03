OM : Marseille a un problème à 12 ME, Di Meco est terrorisé

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si certains consultants imaginaient son retour dans le onze de départ face au PSG, Dimitri Payet était encore sur le banc au Parc des Princes.

Visiblement, le capitaine marseillais n’entre plus dans les plans de Rudi Garcia, et cela va commencer à poser un gros souci dans la cité phocéenne selon Eric Di Meco. En effet, le consultant de RMC Sport estime que l’Olympique de Marseille ne peut tout simplement pas se permettre de verser de tels salaires à des remplaçants. Pour rappel, Dimitri Payet touche environ 500.000 euros par mois et a encore deux ans de contrat à Marseille, ce qui représente la coquette somme de 12 ME.

« Le problème Payet, c'est un problème sportif mais aussi un problème de contrat. A un moment donné, les dirigeants ont des comptes à rendre sur ces contrats-là, la prolongation de Rudi (Garcia, ndlr) et le contrat donné à Payet. Si tu fais des erreurs comme ça… Tu sais combien ça coûte de se séparer de Payet ? Comment tu règles le problème d'un mec qui a deux ans de contrat avec 500.000 euros par mois, à part de lui faire un chèque ? Une vente ? Il ne partira pas ! Qui va lui donner ce salaire ? » s’est interrogé sur RMC l’ancien défenseur de Marseille, inquiet pour Jacques-Henri Eyraud à cause de ce dossier qui va finir par plomber le club selon lui. A moins que Dimitri Payet retrouve son niveau, et justifie l’investissement des décideurs marseillais…