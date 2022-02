OM : Marseille a un point faible, il est au bord du terrain

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les choix de Jorge Sampaoli lors de la défaite de l’OM à Nice mercredi soir ont provoqué la furie des supporters marseillais.

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli a alterné le très bon et le très mauvais à la tête de l’Olympique de Marseille. Certaines défaites ont provoqué des crispations comme celles à Galatasaray ou plus récemment à Lyon. Mais plus globalement, la tolérance était de mise avec l’ancien sélectionneur de l’Argentine en raison de la deuxième place de l’OM au classement. La défaite de Marseille à Nice mercredi soir en Coupe de France pourrait bien marquer un tournant dans l’aventure de Jorge Sampaoli à l’OM. Et pour cause, les choix baroques de l’Argentin ont choqué, comme celui d’aligner quatre défenseurs centraux dont Saliba au poste de latéral droit.

⏱90' | #OGCNOM 4️⃣-1️⃣



Fin de parcours en @coupedefrance.

Rendez-vous ce dimanche 13 février à 20h45 face à Metz en @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/scKBHMmQsx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 9, 2022

Dans son édition du jour, L’Equipe n’a d’ailleurs pas raté Jorge Sampaoli pour ses innovations tactiques totalement bidons. « Jorge Sampaoli a voulu innover en sortant une composition d'équipe baroque. L'Argentin a été puni en Turquie comme mercredi à l'Allianz Riviera et ses choix ne manqueront pas de faire parler » indique le quotidien national dans son édition du jour avant de poursuivre. « Si le dépassement de fonction peut être une force parfois, ne pas utiliser les joueurs à leur poste de prédilection peut rapidement devenir une limite et désorganiser toute une équipe » juge L’Equipe, qui critique les choix ubuesques de Jorge Sampaoli qui a aligné Saliba à droite, Luan Peres à gauche ou encore Dimitri Payet sur une aile contre Nice alors que son 4-4-2 en losange avait marché à la perfection contre Angers, seulement cinq jours plus tôt.

Les supporters de l'OM révoltés contre Sampaoli

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille ont d’ailleurs rangé leur tolérance envers Jorge Sampaoli dans le fond d’un tiroir et les critiques ont fusé dans tous les sens. « Humiliation en coupe d'Europe, humiliation contre Lyon, humiliation contre Nice. J'admire le seuil de tolérance des gens qui regardent la 2e place avec un sourire satisfait en remerciant Jorge Sampaoli pour le bon travail » s’est par exemple indigné le très suivi dessinateur marseillais @Pof28. Son de cloche similaire chez Jonatan MacHardy, consultant pour RMC dont la passion pour l’OM n’est pas un secret. « Impossible de faire un match où pour une putain de fois tu fais des choses logiques (Payet 10, Milik avec un autre attaquant) pour refaire de la MERDE comme ça après. Quand l ego du coach prend le dessus. Sampaoli on te demande d’entraîner pas d’être chercheur nucléaire » a-t-il bouillonné.

Après avoir réalisé un excellent coaching contre Angers, Jorge #Sampaoli a de nouveau fait n’importe quoi ce soir. #Saliba latéral droit, quelle idée… Il a encore perdu le match des bancs, comme à Lyon. #OM — Alexandre Jacquin (@AJac13) February 9, 2022

Chez les supporters plus anonymes de l’Olympique de Marseille, les réactions similaires étaient nombreuses après le fiasco du deuxième de Ligue 1 sur la pelouse de Nice mercredi soir lors des quarts de finale de la Coupe de France. « Sampaoli a son grand âge n’a pas compris que Payet ne doit jamais jouer ailier gauche », « J’étais en train de passer une bonne semaine, on avait repris la 2eme place de ligue 1, tout allait bien dans ma vie puis Sampaoli a fait une compo digne d’un chômeur à 3h du mat qui joue à football manager », « Sampaoli je comprends pas ses choix tactiques, 1 match sur 2 il part en couille complet, on dirait qu’il est possédé par Rudi Garcia en semaine B » ou encore « On encense Sampaoli et son match contre Angers pour les critiquer ce soir. Et on a entièrement raison. C’est ça l’OM » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où il est perceptible que le match de l’OM à Nice a grandement fragilisé Jorge Sampaoli. Tout du moins auprès des supporters phocéens…