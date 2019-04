OM : Rudi Garcia est responsable, l'agent de Luiz Gustavo attaque !

Dans : OM, Ligue 1.

Tandis que RMC affirme qu'un clash au sein vestiaire explique la présence de Luiz Gustavo sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille ces derniers temps, Le Phocéen a obtenu des explications de la part de l'agent du joueur brésilien. Et Roger Wittmann n'y va pas par quatre chemins en rappelant que seul Rudi Garcia était responsable de cette situation compliquée pour celui qui était l'une des très bonnes pioches du mercato de l'OM sauce Frank McCourt. Pour le représentant de Luiz Gustavo, ce dernier n'ira pas pleurer d'ici la fin de saison, mais il saura se souvenir de tout au moment de faire des choix.

« Je sais que beaucoup de rumeurs circulent à son sujet, mais ce n'est pas mon métier de commenter des rumeurs. Luiz n'est pas un joueur comme les autres, c'est un joueur de classe mondiale et il faut le respecter. S'il ne joue pas beaucoup en ce moment, c'est uniquement une décision de son entraîneur et il ne se plaindra jamais, car il n'est pas du genre à faire du bruit. Il reste encore quelques semaines de compétition, et nous aurons le temps d'analyser tranquillement la situation lorsque la saison sera terminée (...) Tout ce que je peux vous dire est que Luiz est toujours très heureux à Marseille. Il est amoureux de cette ville, de ce club et il ne se plaint jamais, il n'y a aucun doute là-dessus », a prévenu, sur le site du Phocéen, Roger Wittmann, qui sait cependant que Luiz Gustavo a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille et un salaire de 6ME qu'il lui sera difficile de trouver ailleurs, y compris en Chine.