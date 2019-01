OM : Marseille a trouvé comment se débarrasser de Germain

Dans : OM, Mercato, OGCN.

En grande difficulté du côté de l'Olympique de Marseille, Valère Germain pourrait bien se relancer dans un autre club de Ligue 1 durant ce mercato.

Le grand chassé-croisé hivernal est-il en préparation entre Marseille et Nice ? Cela en prend peu à peu le chemin. L'OM, de son côté, continue toujours de négocier avec Mario Balotelli et son agent, Mino Raiola. Et alors que l'OGCN se dit prêt à libérer son attaquant italien, à six mois de la fin de son contrat, quand Super Mario aura trouvé son nouveau club, le Gym pourrait ensuite le remplacer par un... Marseillais. En effet, selon France-Football, les Aiglons ne lâchent pas Valère Germain d'une semelle. Dans le dur au sein du club phocéen, sachant qu'il n'a pas encore joué en 2019, le joueur de 28 ans envisage clairement un départ.

Ces dernières heures, les dirigeants azuréens ont donc relancé la piste menant à leur ancien buteur, auteur d'un bon exercice en 2015-2016. Délaissé par Monaco, qui lui préfère Michy Batshuayi, Germain pourrait se laisser tenter par un retour dans un environnement connu et où il est plus ou moins sûr de se relancer avec un meilleur temps de jeu. Une potentielle bonne affaire pour toutes les parties, car l'OM cherche à dégraisser sa masse salariale avant de pouvoir recruter, et l'OGCN veut renforcer son attaque à moindre coût durant ce marché des transferts.