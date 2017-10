OM : Marseille a retrouvé une vraie défense, Rami en est fier

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Adil Rami, défenseur de l'OM, après la victoire à Lille (1-0) : « On a réussi à marquer très tôt. Le plus difficile restait à faire : rester solide défensivement. On a réussi à le faire ce soir. C'est bien au niveau comptable. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. C'était une très bonne équipe de Lille, elle va faire du mal à pas mal de monde, même si elle est jeune. C'est un très bon résultat. Beaucoup d'équipes perdront des plumes ici. On a vu un grand Mandanda ce soir », a-t-il déclaré sur Canal+.