OM : Marseille a refusé le départ de Germain au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Clairement dans l'ombre de Dario Benedetto à l'Olympique de Marseille, Valère Germain a d'ores et déjà compris qu'il allait probablement être remplaçant pendant l'essentiel de la saison, l'attaquant français de l'OM ayant il est des vrais des statistiques qui ne plaident pas en sa faveur. Mais ce dimanche, FootballClubdeMarseille affirme que la trajectoire de Valère Germain a failli être modifié durant le récent mercato. En effet, alors que Jacques-Henri Eyraud était en position de vendre un ou plusieurs joueurs, des offres pour l'ancien monégasque seraient arrivées sur le bureau du président de l'Olympique de Marseille.

Trois clubs français, l'OGC Nice, l'AS Saint-Etienne et Montpellier, seraient venus à la charge afin de connaître les conditions de transfert pour Valère Germain, lequel a encore un peu moins de deux ans de contrat avec l'OM. Cependant, malgré cette situation, et des performances sportives pas réellement à la hauteur des espoirs placés en lui, Valère Germain aurait été conservé par les dirigeants marseilles, ces derniers ayant refusé toutes les propositions. Le média phocéen précise cependant qu'il ne sait pas si Nice, l'ASSE et le MHSC avaient proposé un transfert pur et dur de Germain ou seulement un prêt avec ou sans option d'achat.