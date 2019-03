OM : Mario Balotelli a bousculé Rudi Garcia, il fallait ça pour l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Dans la saison de l'Olympique de Marseille, il y a clairement un avant et un après Mario Balotelli. Et même si l'attaquant italien n'a pas toujours été impeccable sous le maillot de l'OM, les critiques ne l'ayant pas ménagé après son non-match à Rennes, c'est une évidence l'ancien niçois a largement contribué au retour du club phocéen dans le Top 4 de la Ligue 1.

Ce lundi, Olivier Tallaron a souligné l'apport de Mario Balotelli, étant persuadé que ce renfort offensif arrivé au mercato d'hiver a poussé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à revoir son organisation avec une vraie réussite. « Mario Balotelli commence à prendre son envol, avec Valère Germain qui est un joueur de complément idéal pour lui. Et sa venue à l’OM a poussé Rudi Garcia à bousculer la hiérarchie au sein de l’équipe marseillaise. Je pense qu’évidement Mario Balotelli est une bonne pioche, mais la question reste de savoir pourquoi ils ne l’ont pas fait signer au mercato d’été. S’il va prolonger à Marseille ? Si l’OM va en Ligue des champions c’est certain », a expliqué le journaliste de Canal+ lors du Petit Débrief. A Super Mario de confirmer jusqu'à la fin du championnat que l'Olympique de Marseille peut vraiment compter sur lui cette saison et pourquoi pas la prochaine.