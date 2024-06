OM ‍: Marcelino vient recruter un deuxième Marseillais

Parti en septembre dernier en raison des tensions avec les groupes de supporters, Marcelino continue de suivre l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de Villarreal garde un œil sur certains joueurs, lui qui espère attirer un deuxième Marseillais après le milieu sénégalais Pape Gueye.

Au moment où l’Olympique de Marseille ignore encore l’identité de son futur entraîneur, le nom de Marcelino réapparaît dans l’actualité olympienne. Que les fans marseillais se rassurent, l’Espagnol n’a pas prévu de revenir. Surtout pas après les tensions avec les groupes de supporters qui l’avaient fait fuir en septembre dernier. Le coach de Villarreal revient plutôt afin de piocher dans l’effectif de son ami Pablo Longoria. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Sous-marin jaune s’intéresse effectivement à Ruben Blanco.

🟡🧤 Understand Villarreal are interested in Ruben Blanco as potential new goalkeeper with talks to follow with Olympique Marseille.



Blanco, appreciated by Marcelino and potential target for Villarreal. pic.twitter.com/JyITXFcsYE