OM ‍: Marcelino était un imposteur, Gattuso le prouve

Par Corentin Facy

L’OM a retrouvé des couleurs depuis la nomination de Gennaro Gattuso avec une défaite encourageante à Monaco, un match nul spectaculaire contre Brighton et une victoire face au Havre ce dimanche.

A chaque match depuis la nomination de Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a marqué au moins deux buts. Dimanche après-midi dans un Vélodrome plein comme un œuf face au Havre, les Olympiens ont renoué avec la victoire au terme d’un match maîtrisé de bout en bout. Le départ de Marcelino et la nomination de l’ex-capitaine de l’AC Milan ont visiblement fait le plus grand bien à l’effectif et certains joueurs retrouvent enfin des couleurs.

Gattuso a déjà la cote à l'OM

C'est par exemple le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Amine Harit et Azzedine Ounahi. Le très bon travail de Gennaro Gattuso est à souligner et met surtout en évidence les manques affichés sous Marcelino en début de saison. Consultant pour Winamax, Thomas Bonnavent estime que le départ de l’ancien coach espagnol peut être une excellente nouvelle pour l’OM, qui a peut-être enfin lancé sa saison.

« Les enseignements de ce OM - Le Havre : Gattuso fait des choix tranchés et montre le très mauvais travail de Marcelino , Harit en 10 c'est une vraie piste, Ndiaye doit jouer sur un côté, Balerdi saisit encore une fois sa chance, 11 de départ difficile à pérenniser. Ce 11 avec une profondeur de banc relativise minimise les possibilités en sortie de banc. 11 que l'OM peut aligner avec des circonstances favorables comme une réception du HAC. Les qualités d'Aubameyang seront plus précieuses pour ce que le coach veut mettre en place. Et Ounahi réalise un match plein, propre, efficace. Il sera un élément qui peut gagner en confiance avec Gattuso. Oui le travail de Marcelino je n’ai pas aimé. Et Gattuso lui même avoue récupérer un groupe sans essence et Abardonado premier match il ne joue pas en 442. Désaveu » a publié le journaliste sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à voir si ce regain de forme se confirmera après la trêve internationale pour l’Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso. Ce qui est certain, c’est qu’il faudra une grande équipe olympienne pour ramener un résultat de Nice juste après la trêve puisque le Gym est toujours invaincu en ce début de saison.