OM ‍: Marcelino est un lâcheur, Di Meco ne le retient pas

Par Mehdi Lunay

Un grand ménage aussi rapide qu'inattendu à l'OM. Contesté par les supporters marseillais, le duo Longoria-Marcelino devrait partir dans les prochaines heures. L'entraîneur espagnol quittera l'OM à sa première crise, après un mois seulement, de quoi déplaire à Eric Di Meco.

La crise la plus rapide de l'histoire récente de l'OM. Jamais le club phocéen n'avait perdu son entraîneur et encore moins son président après 5 matchs de Ligue 1 seulement. Pourtant, cela semble devenir réalité puisque Pablo Longoria et Marcelino sont sur le point de quitter le club selon plusieurs sources, même si cela reste encore confus. Si le président espagnol était présent au poste depuis plus de 2 ans, son compatriote et ami n'est arrivé que cet été sur le banc marseillais. Il n'a vécu que deux mois à Marseille et n'a même pas perdu de match en championnat. Si certains supporters sont satisfaits de l'avoir fait plier aussi rapidement, ce n'est pas le cas d'Eric Di Meco.

Marcelino loin d'être aussi solide que Tudor

Sur l'antenne de RMC, l'ancien joueur marseillais n'en revenait toujours pas. Il se demandait comment Marcelino pouvait quitter l'OM après ces premières tensions avec les supporters olympiens. C'est le signe pour lui que l'Espagnol n'est pas l'homme de la situation à Marseille, comparant son manque de résistance à l'acharnement d'Igor Tudor un an auparavant dans la même situation.

🗣 Eric Di Meco très cash sur Marcelino dans le Super Moscato Show: "Si tu pars en courant au premier coup de vent, même s'il est très fort et inattendu, tu ne peux pas être entraîneur de l'OM !" — RMC Sport (@RMCsport) September 19, 2023

« Quand j'entends que l'entraîneur veut partir parce qu'il a eu vent de la réunion, je me dis qu'il vaut mieux qu'il parte. […] Si tu pars en courant au premier coup de vent, même s'il est très fort et inattendu, tu ne peux pas être entraîneur de l'OM ! La même chose était arrivée avec Tudor l'année dernière. Lui il était monté au créneau et avait dit : « Je reste là jusqu'au bout, je te le dis » », a lâché le champion d'Europe 1993 dans le Super Moscato Show. A travers ces paroles d'Eric Di Meco, on comprend aussi que le départ d'Igor Tudor n'est toujours pas digéré chez les supporters de l'OM. Ce n'est pas un hasard si le nom du bouillant croate est sur toutes les lèvres ces dernières heures pour un éventuel retour.