OM : Marc Libbra colle une sacrée pression aux recrues du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les temps sont difficiles pour l’Olympique de Marseille, qui vient d’enchaîner trois lourdes défaites de suite contre la Lazio, le PSG et Montpellier. Et si certains observateurs ont déjà le mercato hivernal dans un coin de la tête, Marc Libbra ne compte pas vraiment sur le mois de janvier pour voir une révolution dans la cité phocéenne. En revanche, l’ancien consultant de la Chaîne L’Equipe a bon espoir de voir Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car et Kevin Strootman se réveiller pour insuffler un second souffle à l’équipe de Rudi Garcia.

« Il y a le mercato, bien sûr, mais on commence à savoir que les transferts de l'hiver sont rarement des réussites. Je préfère compter sur les joueurs arrivés cet été. On peut espérer que Caleta-Car, Radonjic et surtout Strootman se mettent à jouer à leur vrai niveau. Je fonde plus d'espoirs là-dessus, même si je ne cracherais pas sur un latéral gauche ou un avant-centre un peu meilleur que ce qu'il y a actuellement en magasin (…) Ça ne joue pas, ça ne gagne pas, mais ils sont à 6 points du troisième, alors qu'il reste 26 matches à jouer. Ce n'est pas comme s'ils étaient à la place de Monaco. Dimanche, c'est Dijon qui vient au Vélodrome, le dimanche suivant, ils iront à Amiens, puis ils reçoivent Reims. Imaginez qu'ils fassent le plein sur ces trois matches, ce qui est largement réalisable. Ils se retrouvent sur le podium et là, on dit quoi ? L'effectif est largement aussi bon que ceux de Montpellier, Lille ou St-Etienne. C'est à Garcia et aux joueurs de redresser la barre, et ils en sont largement capables » a lâché Marc Libbra, plutôt optimiste, sur Le Phocéen. Un discours qui tranche avec l'avis des nombreux consultants ayant exprimé leur pessimisme ces derniers jours.