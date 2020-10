OM : Mandzukic proposé à Marseille, c’est un refus !

Dans : OM.

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a pratiquement fait un sans-faute dans tous les secteurs du jeu.

En recrutant Luis Henrique, Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Yuto Nagatomo et Michaël Cuisance, le club phocéen a renforcé sa défense, son milieu de terrain et son attaque. Malgré tout, l’OM aurait bien voulu prendre un nouveau latéral droit pour compenser le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, voire même un nouvel avant-centre afin de concurrencer Dario Benedetto. Si le dossier défensif est encore ouvert, sachant que Pablo Longoria cherche à prendre un joker en Ligue 1, comme Kenny Lala (Strasbourg), Fabien Centonze (Metz) ou Houboulang Mendes (Lorient), celui du numéro neuf est bloqué, tant que Kostas Mitroglou n’a pas trouvé preneur en cette saison 2020-2021. À cause de cela, l’OM loupe de belles opportunités sur le marché des joueurs libres.

Car selon les informations de Foot Mercato, Marseille a récemment dû repousser les avances de Mario Mandzukic. Libre de tout contrat depuis son départ d'Al-Duhail en juillet dernier, le buteur de 34 ans est à la recherche d’un nouveau challenge en Europe. Annoncé dans le viseur de l'AC Milan, de Benevento ou du Spartak Moscou ces dernières semaines, l'international croate est toujours sans club. Auteur d’un seul but en six matchs lors de sa dernière pige au Qatar, l’ancien attaquant du Bayern Munich ou de la Juventus ne découvrira donc pas la Ligue 1, même s’il n’aurait probablement pas fait tâche dans l’attaque de Villas-Boas. Mais l’OM avait d’autres priorités en tête...