OM : Marseille offre 10ME pour Houboulang Mendes, c'est non !

En quête d'un défenseur pour remplacer Bouna Sarr, l'Olympique de Marseille a proposé 10ME au FC Lorient pour Houboulang Mendes. Les Merlus ont dit non.

Après le refus de Genk de lui céder Joakim Maehle dans les ultimes heures du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est visiblement décidé à miser sur un joker défensif, sans grande réussite pour l’instant. Ce mercredi après-midi, Ouest-France annonce ainsi que pour remplacer Bouna Sarr comme latéral droit, André Villas-Boas et Pablo Longoria ont pensé à Houboulang Mendes, le défenseur de 22 ans du FC Lorient, lequel a encore deux ans de contrat avec les Merlus. Pour convaincre Loïc Féry de céder son joueur, Jacques-Henri Eyraud a offert 10ME, mais la réponse lorientaise a été très rapide et fermement négative. Et si à une époque la bonne relation entre Vincent Labrune et Loïc Féry avait permis de régler plusieurs dossiers entre l'OM et Lorient, les choses ne sont plus aussi simples et le deal serait déjà mort.

Comme l'explique le quotidien régional, le FC Lorient est seulement 17e de Ligue 1 et le départ d'Houboulang Mendes, titulaire indiscutable, serait un très mauvais signal envoyé aux supporters et au staff. L'offre de l'OM ne sera donc pas étudiée, les Merlus n'ayant pas besoin d'argent, mais d'un effectif capable de lui permettre de se maintenir en L1. Et avec Houboulang Mendes cela sera évidemment plus facile que sans. L'Olympique de Marseille va donc devoir se tourner vers un autre club français, le statut de joker ne lui autorisant pas d'aller piocher à l'étranger.