OM : Mandanda maigre, Marseille signe son premier renfort

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Steve Mandanda a surpris tout le monde cette semaine en s'affichant via les réseaux sociaux alors qu'il venait de passer par le célèbre centre Merano, en Italie, où la chasse aux kilos est un sport à part entière. Allégé de plusieurs kilos, on parle d'au moins dix, le gardien de but de l'Olympique de Marseille était presque méconnaissable, affichant une forme physique qu'on ne lui connaissait plus depuis très longtemps. Souvent raillé pour ses rondeurs, Steve Mandanda avait été titillé par Didier Deschamps, lequel l'avait prévenu que la concurrence était désormais telle chez les Bleus qu'il exigeait le meilleur de chacun de ses joueurs. Et l'absence de convocation pour les derniers matches de l'équipe de France a été le facteur déclenchant.

Forcément, ce bouleversement peut également changer la donne du côté de l'Olympique de Marseille où on cherchait un nouveau gardien de but lors de ce mercato. Ce dimanche, Le Phocéen va dans ce sens. « Nous savons tous que l'OM ne fera pas chauffer le chéquier cet été et qu'il vaudra mieux compter sur les forces vives de l'effectif déjà présent que sur d'improbables recrues. Evidemment, les noms de Mendy (Reims), Lecomte (Montpellier) ou encore Omlin (Bâle) qui circulent parmi les rumeurs nous ont interpelés, et peuvent même nous donner envie de passer à autre chose au poste de gardien. Mais, avec un Mandanda revanchard, affuté et motivé à bloc, l'idée de rempiler une saison avec lui ne nous repousse pas, bien au contraire. Tout le monde connait la vraie valeur du Fenomeno, lui le premier, et elle ne ressemble en rien à celle qu'il a affichée la saison dernière. S'il a décidé d'y accéder de nouveau, et de mettre tous les moyens pour y parvenir, tout le monde sera gagnant », explique le média phocéen, qui voit bien Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ne pas s'offrir de gardien de but cet été et tout miser sur un Steve Mandanda en forme...olympique.