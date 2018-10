OM : Mandanda et Rami de retour sur Terre, René Malleville dit « ouf » !

Dans : OM, Ligue 1.

Après le titre mondial de l’Equipe de France, deux joueurs de l’OM ont particulièrement été critiqués dans la cité phocéenne.

Il s’agit bien évidemment de Steve Mandanda et Adil Rami, lesquels ont mis du temps à digérer le sacre des Bleus avec des blessures et des méformes inquiétantes. Mais contre Caen avant la trêve internationale puis face à Nice dimanche soir, les deux tauliers défensifs de l’Olympique de Marseille ont brillé. Il n’en fallait pas plus pour rassurer René Malleville, qui peut désormais penser en toute sérénité au match de Ligue Europa face à la Lazio Rome.

« Petit à petit, on récupère tous nos joueurs même s’il y avait encore des absents à Nice. La blessure d’Adil Rami, désormais c’est de l’histoire ancienne et c’est une bonne nouvelle. Mais face aux Aiglons, s’il n’y a pas Mandanda, on peut prendre des buts. Car on a enfin revu le grand Mandanda, notamment en première période où il a fait trois arrêts déterminants. En défense, Sarr et Kamara assurent toujours, même si ce dernier a été un peu moins bon que d’habitude » a noté sur Le Phocéen, René Malleville, bien conscient que Marseille aura besoin de cadres au top à l’aube d’une semaine de tous les dangers avec les matchs au Vélodrome contre la Lazio et le PSG.