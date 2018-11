OM : « Mandanda est un point faible de l’OM », Bertrand Latour est désolé

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d'une faute de main sur l'ouverture du score d'Amiens dimanche soir, Steve Mandanda n'a pas coûté trop cher à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin signant un triplé salvateur. Mais cette erreur de l'expérimenté gardien de but de l'OM suscite encore des interrogations, Il Fenomeno ayant bien du mal depuis son retour à Marseille en juillet 2017. Perturbé par les blessures, Steve Mandanda semble très légèrement sur le déclin, malgré des qualités indéniables.

Pour Bertrand Latour, plutôt fan de Mandanda, la question se pose tout de même sur l'avenir de ce dernier dans les buts de l'OM. « Avec tout le respect qu’il faut avoir pour Mandanda, car il a une super carrière, je n'aurais jamais pensé devoir dire ça sur un plateau de télé, mais Mandanda est devenu un point faible à l’Olympique de Marseille. Depuis le début de saison hélas c’est le cas, c’est une réalité. Il ne faut pas se fermer les yeux, il y a des erreurs successives. Il n’a plus l’autorité qu’il dégageait auparavant et au-delà de cette méforme, il y a aussi sa fragilité. Il a eu de nombreuses blessures musculaires...(...) Son hygiène de vie ? Je n’ai pas d’information sur ce sujet. Mais lors de son premier passage à l’OM cela ne lui arrivait jamais ces blessures. Maintenant, premièrement il n’est pas toujours bon, deuxièmement il est régulièrement blessé et troisièmement ce n’est pas un jeune gardien, loin de là. Je pense que l’Olympique de Marseille a absolument besoin d’un gardien de but qui soit capable de mettre de la concurrence à ce poste », a confié, presque embêté, Bertrand Latour dans L'Equipe du Soir.