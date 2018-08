OM : Mandanda enfume les critiques sur son hygiène de vie

Dans : OM, Ligue 1.

Encore une fois à l'infirmerie à cause d'une blessure musculaire, Steve Mandanda a tenté d'expliquer sa soudaine fragilité.

Victime d’une déchirure à la cuisse gauche, lors de la défaite de l'OM à Nîmes dimanche dernier (1-3), Steve Mandanda est absent pour un mois. S'il va assurément louper la réception de Monaco le 2 septembre, le gardien de 33 ans pourrait aussi passer à côté du déplacement à Lyon le 23 septembre. Tout ça à cause d'une hygiène de vie douteuse, alors qu'il s'est blessé pour la quatrième fois depuis l'été dernier et son retour à Marseille ? Le champion du monde français réfute en tout cas cette idée-là, lui qui cherche surtout à trouver une solution pour mettre de côté ces blessures à répétition.

« J’ai fait 10 ans à l’OM où j’ai dû louper deux matchs. Je ne suis pas un habitué de la salle de soin. Je sais qu’il n’y a pas forcément de changements dans ma vie, mon hygiène de vie est toujours la même, toujours correcte. On cherche des solutions avec le staff. Je pense que c’est un mauvais passage et je sais que j’ai rarement été blessé tout au long de ma carrière et je ne vois pas de raisons… Il faut essayer de régler ces problèmes par des soins ou du renforcement… », a expliqué, sur RMC, Mandanda, qui ne comprend donc pas pourquoi sa longévité, au cours de laquelle il avait enchaîné plus de 300 matchs à Marseille sans le moindre souci physique, l'a lâché depuis sa saison plus ou moins blanche à Crystal Palace.