OM : Mandanda en équipe de France, AVB insiste !

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

De retour au top de sa forme, Steve Mandanda a encore réalisé un match XXL sur la pelouse du Vélodrome, dimanche soir contre Rennes en clôture de la 8e journée de Ligue 1.

Auteur d’un double arrêt spectaculaire face à Adrien Hunou en fin de match, il redevient un prétendant crédible à l’Equipe de France, où Didier Deschamps fait confiance à Alphonse Areola et à Mike Maignan pour accompagner Hugo Lloris depuis deux rassemblements. Selon l’entraîneur phocéen André Villas-Boas, il ne fait aucun doute que le capitaine de l’OM mérite une récompense avec une sélection en Equipe de France, alors que Didier Deschamps communiquera sa liste pour France-Turquie et France-Islande jeudi.

« Steve, il a toute la confiance. A chaque match, il fait des arrêts qui sont incroyables et c’est bon pour nous. Il a finalement retrouvé son niveau alors c’est bon pour l’équipe. Il est là pour ça. Je pense qu’il mérite cet appel dans la sélection française. Je pense que c’est l’objectif final » a indiqué l’entraîneur marseillais après le match nul contre les Bretons. Un match auquel Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, a assisté et qui ne fait que confirmer l’impressionnant come-back de Steve Mandanda, très décevant la saison dernière et qui réalise un début de championnat tout simplement parfait.