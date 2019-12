OM : Mandanda domine Messi grâce à une stat XXL !

Dans : OM.

De retour à Marseille en juillet 2017 après un court passage à Crystal Palace, Steve Mandanda a sans aucun doute marqué l’histoire du club provençal.

Avec plus de 500 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda s’est imposé comme un monument dans la cité phocéenne. Et en ce début de saison, l’Observatoire du football CIES le confirme avec un chiffre totalement dingue. En effet, Steve Mandanda est le joueur qui a disputé le plus grand pourcentage du temps de jeu possible au sein des championnats du big 5 européen lors de la décennie 2010. Dans le détail, le champion du monde 2018 a joué 84,2 % du temps de jeu possible depuis près de 10 ans.

Un pourcentage qu’il aurait assurément pu augmenter s’il n’avait pas quitté l’Olympique de Marseille pour Crystal Palace durant une saison. Si l’on regarde de plus près ce classement, on peut d’ailleurs constater que Steve Mandanda se place devant un véritable monument du football mondial : Lionel Messi, lequel totalise 83,4 % des minutes de jeu disputés avec le FC Barcelone. Par ailleurs, un autre gardien français complète le podium : Stéphane Ruffier, lequel a véritablement marqué l’histoire de l’AS Saint-Etienne avec un pourcentage s’élevant tout de même à 80,9 %. Des chiffres qui prouvent la fidélité des gardiens français de Ligue 1, et qui ne devrait pas manquer de faire plaisir aux fans de l’OM et de l’ASSE.