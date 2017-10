OM : Payet savoure le retour en force de Mandanda

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Nice dimanche soir (2-4), l’OM a pu compter sur un Steve Mandanda des grands soirs, l’international français ayant réalisé neuf arrêts sur la Côte d’Azur.

Avant de retrouver les Bleus pour les matchs face à la Bulgarie et la Biélorussie, Steve Mandanda a brillé. Régulièrement sollicité malgré la belle performance de son équipe, l’ancien gardien de Crystal Palace a multiplié les arrêts, lui qui était au repos contre le Red Bull Salzbourg en Ligue Europa jeudi soir en Autriche. Invité à s’exprimer au sujet de son ancien capitaine, le nouveau patron du vestiaire olympien Dimitri Payet était forcément ravi de la performance du « Phénomène » comme il est appelé à Marseille. « C'est pour ça qu'on est revenu le chercher. On a deux excellents gardiens avec Steve et Yohann Pelé, ils sont très performants. À 4-3 (si Plea marque le penalty) ça aurait été compliqué » a-t-il confié sur Canal + avant de s’exprimer sur l’ensemble de son équipe.

« Il y a un truc qu'on s'était dit : on jouait une grosse équipe, avec une puissance offensive très très forte. On a été en danger, mais on n'a pas paniqué malgré ces deux buts. On n'a peut-être pas tout le temps bien joué, mais on a été efficace. Le 4-2-3-1 ? Cela fait quelques matchs qu'on joue comme ça, ça commence à venir. Ils ont eu le ballon, mais on a su courir et on a été efficace. On arrive à marquer ce but, en deuxième mi-temps, qui leur fait très mal » a apprécié le Réunionnais, qui retrouvera lui aussi les Bleus en compagnie de Steve Mandanda, mais aussi de Florian Thauvin et d’Adil Rami, convoqué pour suppléer Laurent Koscielny, blessé.