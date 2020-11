OM : Marseille dans le coup, finale à quatre pour Thauvin

Dans : OM.

Principal atout offensif de l’Olympique de Marseille cette saison, Florian Thauvin sera en fin de contrat à l’issue de la saison en Provence.

Absent tout au long de la saison dernière en raison de pépins physiques, l’attaquant de l’OM et de l’Equipe de France déborde de motivation. Déjà auteur de cinq buts et de trois passes décisives en championnat, le natif d’Orléans aura également à cœur de briller en Ligue des Champions, et pourquoi pas dès ce mardi soir face au FC Porto lors de la 3e journée. Malgré des difficultés à porter Marseille en coupe d’Europe, Florian Thauvin n’en reste pas moins un joueur extrêmement courtisé. Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe fait le point sur la situation de l’ancien Bastiais, en fin de contrat en juin 2021 et qui suscite l’intérêt de plusieurs gros clubs européens.

Le quotidien national croit notamment savoir que l’AC Milan, Naples et Leicester sont très intéressés par la perspective de récupérer Florian Thauvin pour zéro euro à l’issue de la saison. Mais l’Olympique de Marseille, qui a relancé les discussions avec Jean-Pierre Bernès via son nouveau directeur sportif Pablo Longoria, est toujours en course. « Seule une proposition sur le long terme pourrait le convaincre de rester. Son avenir est forcément un petit poids sur ses épaules mais le joueur se sent bien physiquement et il est conscient qu'il doit élever son niveau de jeu » indique le média, qui rappelle que si l’objectif de Florian Thauvin est de prolonger à Marseille, l’attaquant de 27 ans est également focus sur l’Equipe de France, et la perspective de réintégrer le groupe de Didier Deschamps dans l’optique de l’Euro 2021. De beaux défis en perspective pour l'ailier droit olympien...