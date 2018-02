OM : Mandanda blessé, ça n’empêche pas Garcia de dormir

Dans : OM, Ligue 1.

Touché à la cuisse droite à Saint-Etienne (2-2) vendredi, le gardien de l’Olympique de Marseille Steve Mandanda manquera plusieurs rencontres.

Comme annoncé par le club phocéen, l’international français sera absent pendant « près de deux semaines ». Le portier marseillais doit donc déclarer forfait pour le 16e de finale aller d’Europa League contre Braga ce jeudi (19h). Et pourrait même manquer les chocs contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en Coupe de France (25 et 28 février). Pas de quoi inquiéter le coach Rudi Garcia qui fait entièrement confiance à son remplaçant Yohann Pelé.

« Ce dont on est sûr, c'est qu'on a un très bon gardien qui va jouer les prochaines rencontres, a annoncé le technicien. Yohann l'a démontré non seulement la saison dernière, mais aussi cette saison quand il est rentré. C'est un garçon expérimenté, capable de faire son auto-analyse. Les gardiens le font toujours avec leur entraîneur Stéphane Cassard. Ils le font de manière constructive. On est relativement tranquille, il faut que Yohann prenne du plaisir, qu'il amène toute sa qualité dans le but. Moi je ne change pas d'avis depuis le début de la saison, je dors sur mes deux oreilles avec ces deux-là. » Rappelons pourtant que Pelé était fautif sur le but égalisateur des Verts la semaine dernière.