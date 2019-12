OM : Le cas Thauvin déchire Frank McCourt au mercato !

Dans : OM.

Blessé depuis le début de la saison, Florian Thauvin est au cœur des discussions à Marseille. Et pour cause, le contrat de l’international français expirera en juin 2021…

Dans les prochaines semaines, l’Olympique de Marseille va donc devoir se positionner concrètement sur l’avenir de son ailier droit, meilleur buteur du club depuis deux ans. Un départ ou une prolongation, André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt vont rapidement devoir se positionner. Et selon les informations du journal L’Equipe ce lundi, les deux hypothèses sont encore possibles. Mais en interne, la volonté est de ne prendre aucun risque, le départ du joueur le plus bankable de l’effectif pour zéro euro en juin 2021 étant tout simplement impensable.

Raison pour laquelle un départ l’été prochain est envisagé. Cependant, l’Olympique de Marseille ne désespère pas de prolonger son arme offensive n°1, notamment si un ou deux joueurs à gros salaire comme Kevin Strootman et Grégory Sertic venaient à faire leurs valises auparavant. Problème : le champion du monde 2018 souhaitera assurément s’aligner sur les plus hauts salaires de l’effectif, à savoir Strootman et Payet, lesquels émargent à plus de 500.000 euros brut mensuels, afin de prolonger. Actuellement, Florian Thauvin perçoit 420.000 euros par mois. L’Olympique de Marseille sera-t-il prêt à cet effort important pour conserver son joueur le plus décisif des deux dernières saisons ? Frank McCourt va devoir trancher ce dilemme de feu au mercato…