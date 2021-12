OM : Mandanda au placard, il doit se taire et accepter

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans l’ombre de Pau Lopez depuis le début de la saison, Steve Mandanda vit difficilement sa mise à l’écart à l’OM.

Il y a quelques jours, le capitaine historique de l’Olympique de Marseille a demandé une réunion avec son entraîneur Jorge Sampaoli afin de savoir à quelle sauce il allait être mangé lors de la seconde partie de saison. Pour l’heure, rien n’a filtré de ce rendez-vous mais la tendance est clairement à ce que Steve Mandanda poursuive la saison à Marseille. Timidement associé à Saint-Etienne et à Monaco ces derniers jours, le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM a reçu quelques offres selon L’Equipe, mais aucune qui le transcende réellement. Steve Mandanda devrait donc rester à Marseille, où il se battra tant bien que mal pour grappiller le plus de temps de jeu possible, en concurrence avec Pau Lopez. C’est l’attitude à adopter selon Manuel Amoros, ancien joueur de l’Equipe de France et de l’OM désormais consultant sur l’antenne de RMC.

« Nous les joueurs, on a tous connu la concurrence. Moi, j’ai pris la place de quelqu’un qui était là depuis des années à l’AS Monaco. Et en fin de carrière, c’est un jeune qui a pris ma place, il y avait Jocelyn Angloma à Marseille. C’est tout à fait normal qu’il y ait de la concurrence, ça permet de se maintenir et d’être performant. Après, on l’accepte ou on ne l’accepte pas. Mais dans la situation de Steve Mandanda, il faut l’accepter. Malheureusement, c’est comme ça, il faut aller dans le sens du club et ne pas penser qu’à soi » a estimé Manuel Amoros, pour qui il est nécessaire que Steve Mandanda ne fasse pas de vagues et continue de travailler en silence à Marseille. Car l’intérêt de l’équipe prime avant tout et il se trouve que celle-ci tourne très bien avec Pau Lopez dans les buts depuis plusieurs semaines maintenant…