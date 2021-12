OM : Mandanda prend une décision radicale avant le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mi-décembre, Steve Mandanda a demandé une réunion avec Jorge Sampaoli pour connaître son rôle lors de la seconde partie de saison à l’OM.

La teneur des discussions entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli n’a pas fuité. Une chose est en revanche certaine, l’international français n’est plus le titulaire au poste de gardien de but à l’Olympique de Marseille. En effet, c’est Pau Lopez qui jouit de ce rôle, tout du moins pour les matchs de Ligue 1. En attendant de connaitre le temps de jeu de Steve Mandanda et son éventuelle utilisation lors des matchs de Coupe de France et de Conférence League, le portier phocéen avait bien l’intention d’étudier les offres qui allaient lui être soumises durant le mercato. Celui-ci n’ouvre officiellement ses portes que le 1er janvier mais selon L’Equipe, il n’y a désormais plus beaucoup de chances que Steve Mandanda quitte l’OM durant le mercato hivernal.

Mandanda pas convaincu par les offres reçues

Et pour cause, le quotidien national affirme que Steve Mandanda a reçu des premières offres en cette période hivernale. Mais rien de bien folichon pour le capitaine emblématique de l’Olympique de Marseille, qui refuse de partir pour partir et qui ne souhaite pas se lancer dans un projet galère en plein cours de saison. Un départ pour Saint-Etienne, qui a été imaginé par certains observateurs il y a quelques semaines, est donc improbable. La tendance est plutôt à ce que Steve Mandanda reste à l’OM et se batte pour obtenir le plus de temps de jeu possible, même s’il sera difficile de faire machine arrière avec Pau Lopez, solidement installé dans les buts olympiens par Jorge Sampaoli. L’Espagnol, prêté avec option d’achat par l’AS Roma, devrait d’ailleurs être définitivement transféré à Marseille dans la mesure où il a disputé les 20 matchs après lesquels son option d’achat, comprise entre 12 et 15 millions d’euros, devenait automatique.