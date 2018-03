OM : Mandanda annonce la couleur avant l'Olympico contre l'OL

Dans : OM, Ligue 1, TFC, OL.

Steve Mandanda, gardien de l'OM, après la victoire contre Toulouse (2-1) : « On a fait 20 bonnes premières minutes, avec du mouvement. Puis Toulouse est revenu au score, on s'est compliqué la tâche... Mais nous sommes restés solides, et les rentrants ont fait la différence en fin de match, avec Payet et Mitroglou. C'est le genre de rencontre qu'il faut gagner. On gagne au mental, à l'expérience, mais aussi avec un peu de qualité. Tous les matchs seront compliqués en cette fin de saison. Les concurrents directs avancent aussi, donc c'est bien de l'emporter. On aborde une semaine importante avec Bilbao en Europa, et l'OL en Ligue 1. Le match de dimanche prochain contre Lyon sera très important. L'objectif sera de gagner pour les distancer et ainsi assurer cette troisième place », a-t-il déclaré sur Canal+.