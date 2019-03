OM : Mandanda à la rue contre le PSG, par ici la sortie

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

L'Olympique de Marseille n'a plus gagné contre le Paris Saint-Germain depuis 2011. Et ce n'est pas ce dimanche soir que la tendance s'est inversée. Puisque le club phocéen a enchaîné un dix-neuvième match de suite sans victoire contre son grand rival (1-3). La faute à qui ? Au talent des joueurs parisiens. Mais aussi à cause de la mauvaise prestation de Steve Mandanda. Attendu au tournant dans ce grand rendez-vous après une première partie de saison compliquée, le portier de 33 ans a bu la tasse au Parc des Princes.

En début de match, il a d'abord failli mettre un but contre son camp en loupant complètement son contrôle (6e). Le gardien a ensuite été passif sur les deux premiers buts parisiens de Mbappé (45e+2) et de Di Maria (55e), avant d'être exclu pour avoir arrêté le ballon de la main dans un face-à-face avec Di Maria... à 25 mètres de sa surface (62e). Un carton rouge qui sonnait le glas de son Classique. Avant de se rendre au rassemblement de l'équipe de France, Mandanda a donc une nouvelle fois montré ses limites à l'OM, où la question de sa succession sera plus que jamais d'actualité l'été prochain.