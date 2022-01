OM : Mandanda a été trahi, il sait par qui

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Relégué sur le banc de l'Olympique de Marseille, sauf en Coupe, Steve Mandanda a désormais bien compris que l'on ne comptait plus sur lui. Mais la légende de l'OM regrette certains comportements.

Du haut de ses 36 ans, Steve Mandanda est bien conscient que chaque saison qui passe le rapproche de la retraite sportive, mais le gardien de l’OM espérait que la fin de son aventure marseillaise allait se passer dans d’autres conditions. Après le championnat 2021-2022, le portier phocéen avait fait savoir qu’il souhaitait que Pablo Longoria recrute un jeune gardien de but, lequel aurait pu apprendre de son aîné avant de s’installer définitivement comme numéro 1. Mais les dirigeants marseillais ont finalement fait signer Pau Lopez qui a rapidement poussé sur la touche Steve Mandanda, tout cela étant validé par Jorge Sampaoli. Et si l’ancien joueur du Havre n’a rien dit, il semble surtout beaucoup en vouloir à Jon Pascua, l’entraîneur des gardiens, qui a clairement contribué à l’éjecter du poste du titulaire, et ne lui accorde plus vraiment d’intérêt, misant tout sur l’ancien joueur de la Roma. Une situation qui fait un peu mal à Mandanda qui pensait mériter autre chose que cela. « Jon Pascua prépare surtout le numéro 1, quitte à organiser des séances individuelles que Mandanda découvre en arrivant à la Commanderie. L’effet de surprise de son déclassement soudain est passé, mais l’international français constate encore un peu amer que les dés étaient pipés d’entrée », explique Baptiste Chaumier dans L’Equipe.

Steve Mandanda restera à l'OM

Notre @SteveMandanda 🧤est sélectionné pour disputer l’@euro2020 avec l’@equipedefrance 🇫🇷🤩



Que la6️⃣ème compétition internationale de notre gardien de but soit couronnée de succès 🙏🏆#AllezLesBleus pic.twitter.com/05W6dXZT1R — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 18, 2021

Face à cette situation, et même s’il a encore deux ans et demi de contrat avec l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda pourrait être tenté de quitter le club phocéen, même s’il n’avait jamais masqué son désir de poursuivre à l’OM une fois sa carrière terminée. Mais selon le quotidien sportif, malgré les rumeurs de l’intérêt de plusieurs clubs lors de ce mercato d’hiver, le gardien de but tricolore aurait prévenu Pablo Longoria qu’il ne souhaitait pas être transféré d’ici le 31 janvier. Pour l’instant, Mandanda veut rester dans la cité phocéenne, même comme numéro 2 et rien ne dit qu’il changera d’avis l’été prochain. Avec la Coupe de France et l'Europa Conférence League, El Fenomeno veut prouver qu'il mérite un peu mieux que ce traitement.