OM : Malcuit à Marseille, c'est sur le feu

A la recherche d’un latéral droit, l’Olympique de Marseille songe à Pol Lirola, le défenseur espagnol de 23 ans évoluant à la Fiorentina.

Excellent à Sassuolo, le latéral droit espagnol ne parvient pas à confirmer du côté de la Fiorentina, qui a tout de même dépensé 10 ME pour le recruter cet été. Un prêt de Pol Lirola est à l’étude, et les discussions sont plutôt bien avancées y compris avec l’entourage du joueur. Néanmoins, le dossier n’est pas bouclé. En ce sens, l’Olympique de Marseille a entamé des négociations avec d’autres joueurs au poste de latéral droit afin d’être certain de trouver un concurrent à Hiroki Sakaï avant le 1er février. A en croire les informations obtenues par l’insider Nicolo Ceccarini, le profil de Kevin Malcuit plaît beaucoup à l’état-major phocéen.

En ce sens, Pablo Longoria aurait soumis une offre de prêt avec option d’achat aux dirigeant de Naples pour obtenir le renfort de l’ancien défenseur de Lille et de Saint-Etienne. Dans ce dossier, Marseille devra néanmoins faire face à une rude concurrence qui pourrait bien entraîner un jeu prévisible de chaises musicales. Et pour cause, la Fiorentina est également intéressée par le profil du défenseur français de Naples. On peut assez facilement imaginer que la Viola anticipe d’ores et déjà le probable départ de Pol Lirola, courtisé par… Marseille. Du côté de l’OM, il reste désormais à définir la priorité entre l’Espagnol de la Fiorentina et Kevin Malcuit. Dans les deux cas, il s’agit de paris puisque Malcuit sort d’une grosse blessure au genou tandis que Pol Lirola est un bon joueur mais à relancer car en manque de confiance et de rythme, lui qui a disputé 11 matchs de Série A avec Cesare Prandelli cette saison, pas toujours en tant que titulaire.