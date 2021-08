OM : Maillot third à Nice, puis aux oubliettes ?

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Le troisième maillot de l’Olympique de Marseille fait presque l’unanimité…mais dans le mauvais sens. Mais que les supporters olympiens se rassurent, la tunique devrait être très peu portée cette saison.

Une pluie de critiques s’est abattue sur Puma ces dernières heures. La marque allemande a utilisé le même design pour le maillot « third » de toutes ses équipes partenaires. On peut retrouver sur ces tuniques le nom de la ville ou du club, entre deux bandes, en dessous du logo Puma. Les sponsors principaux des clubs se situent en-dessous. Dimitri Payet, peut-être pas très objectif sous les caméras du club et de Puma, est l’un de ceux qui l'apprécient. « Il est incroyable celui-là. Avec l’inscription Marseille devant, franchement, ça claque. Ils ont fait quelque chose de peu commun », a estimé le meneur de jeu de l’OM. Pas sûr que ses supporters soient du même avis, même si évidemment certains craqueront pour la tenue. Dans un sondage réalisé par Le Phocéen, sur 6600 personnes, 66% ont un avis négatif. La majorité se réjouira de savoir que le troisième maillot sera peu utilisé.

Contre Nice et à l’extérieur en Europe

L’équipementier a pourtant voulu faire plaisir aux supporters, à en croire Le Phocéen. Si le design est le même pour le Borussia Dortmund, Manchester City, l’AC Milan ou encore Valence, l’OM a « la chance » de retrouver son logo en plusieurs fois en fond. Il n’est donc pas totalement absent du maillot. Le média marseillais révèle également que le maillot third ne sera utilisé que pour les matchs extérieurs en Ligue Europa. Les joueurs de l’OM le porteront également pour le derby du sud, à Nice, ce dimanche soir, afin de le promouvoir. Il est quand même précisé que si Dimitri Payet et ses coéquipiers aiment vraiment cette tunique, ils pourraient demander de l’arborer plus souvent.