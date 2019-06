OM : Le prix XXL de Thauvin effraie l'Angleterre !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avec 16 buts marqués en Ligue 1 en 2018-2019, Florian Thauvin affiche encore des statistiques plus que correctes en dépit de la saison délicate de l’Olympique de Marseille. Et malgré son échec lors de sa première expérience en Premier League du côté de Newcastle, son profil de joueur de couloir très efficace intéresse toujours en Angleterre. Effectivement, Arsenal serait tenté par l’international tricolore, à en croire les informations de Sky Sports. Néanmoins, son prix serait quasiment rédhibitoire pour l’écurie d’Unai Emery.

Effectivement, The Sun affirme que jamais Arsenal ne paiera la somme actuellement réclamée par Jacques-Henri Eyraud pour le transfert de Florian Thauvin, à savoir 50 ME cash. Epinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Marseille doit vendre, si possible avant le 30 juin. Cela va-t-il pousser le président phocéen à baisser le prix de son meilleur joueur ? Pas sûr, d’autant que d’autres joueurs possèdent une valeur marchande importante à Marseille, dont Sanson, Ocampos ou encore Kamara. Il serait donc très surprenant, pour ne pas dire impossible, de voir Thauvin partir en ce mois de juin…