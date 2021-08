OM : Dimitri Payet a été incorrect, fin du débat

Dans : OM.

Après le départ de Rudi Garcia de l'Olympique de Marseille, le meneur de jeu de l'OM n'avait pas été tendre avec ce dernier. Pour l'ancien adjoint de Garcia, malgré son énorme talent, Payet a été nul sur ce coup-là.

« Payet est un imposteur, comme Mitroglou, il doit partir. Di Meco sur Rmc ce soir a tout dit! ». Ce message très violent contre Dimitri Payet ne date pas d’un siècle mais de mars dernier, et ce n’est pas un supporter du PSG qui l’a écrit mais un fan de l’Olympique de Marseille. Cinq mois plus tard, Dimitri Payet a tout renversé sur son passage, et il faudrait être fou pour ne pas constater que le joueur réunionnais est l’homme fort de Jorge Sampaoli en ce début de saison 2021-2022. Il est vrai que Payet est capable du meilleur comme du pire, son retour l’an dernier avec une forme physique surréaliste ayant largement contribué à énerver le Vélodrome. Ce dimanche L’Equipe consacre un article au joueur marseillais, et sa capacité à être à la fois Docteur Jekyll et Mister Hyde.

Payet a eu la mémoire courte à Marseille

Ancien adjoint de Rudi Garcia, Fréderic Bompard avoue être fan de Dimitri Payet lorsqu’il est à son meilleur niveau, mais s’étonne parfois du comportement de ce dernier. Et le technicien revient notamment sur les propos très discourtois de Payet à l’encontre de Garcia juste avant un match entre Marseille et Lyon. « Rudi a bataillé pour le faire revenir à l’OM, il lui a donné le brassard de capitaine au détriment de Mandanda, ce qui n’est pas rien. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il aurait dû être beaucoup plus classe », explique, dans le quotidien sportif, Frédéric Bompard. Il est vrai que Dimitri Payet ne fait pas dans la demi-mesure, ses relations avec Marcelo Bielsa, Rudi Garcia et même André Villas-Boas étant passées d'excellentes à glaciales. Pour Jorge Sampaoli, jusqu'ici tout va bien et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille doit s'en féliciter, tant Payet apporte au rendement de son équipe.