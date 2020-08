OM : Macron se mêle de l'affaire du maillot du PSG

Dans : OM.

Supporter affirmé de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron est intervenu dans l'affaire du maillot parisien interdit, puis autorisé, dans la cité phocéenne.

Autoproclamé fan de l’Olympique de Marseille, le Président de la République a bien compris jeudi que l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône pour interdire le port du maillot du PSG ce dimanche à Marseille était une erreur. Et selon Le Monde, le chef de l’état a rapidement pris les choses en main avec le ministre de l’Intérieur afin que du côté de la préfecture méridionale on corrige le tir. Pris à la base afin d’éviter d’éventuels incidents en marge de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, cet arrêté a vite été considéré comme un texte liberticide. De quoi forcément déclencher une polémique au moment où la France n’a pas réellement besoin de cela.

Alors, même s’il est actuellement en vacances, Emmanuel Macron a décidé qu’il fallait rapidement régler ce souci. « A l’occasion d’un coup de téléphone, vendredi matin entre le chef de l’Etat depuis Brégançon (Var) et le ministre de l’intérieur, les deux hommes ont « convergé sur le fait que cet arrêté était contre-productif », indique une source proche de l’exécutif qui parle d’une « vision commune » sur le sujet entre les deux hommes », explique le quotidien. Et l'intervention du Président de la République a rapidement porté ses fruits, mettant un terme à cette polémique vestimentaire. On espère seulement qu'aucun incident ne viendra finalement donner raison au Préfet.