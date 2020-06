OM : Macron appelle l'Arabie Saoudite, le buzz repart !

Dans : OM.

Présent mardi à Lyon afin de visiter les locaux de Sanofi, Emmanuel Macron a officiellement eu un échange téléphonique avec le prince d'Arabie Saoudite.

Même si l’hypothèse d’une vente de l’Olympique de Marseille au milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal semble de moins en moins sérieuse, et même totalement impossible, chaque détail est scruté par des supporters de l’OM persuadés qu’il n’y a pas de fumée sans feu et que Frank McCourt tente bien de céder le club phocéen à l’Arabie Saoudite. Tout cela sur fond de rivalité entre ce pays et le Qatar, et sa prolongation en France avec le duel PSG-OM. Et mardi soir, un communiqué officiel signé du ministère saoudien des affaires étrangères a relancé les supputations. « Le Prince Mohamed Bin Salman Bin Abdulaziz a reçu aujourd’hui un appel du président de la République Française, Emmanuel Macron. Au cours duquel ils ont passé en revue les relations entre les deux pays, en plus de discuter des développements régionaux et internationaux », précise ce communiqué relativement laconique.

Il n’en fallait pas plus pour relancer les supputations, tout cela alors que le nom d’Emmanuel Macron est revenu plusieurs fois dans l’actualité footballistique franco-françaises ces dernières semaines. Certains ont en effet pensé que le Président de la République, supporter affirmé de l’Olympique de Marseille, avait décidé de stopper définitivement la saison de Ligue 1 pour rendre service à son club préféré. Une thèse qui n'a jamais été étayé par la moindre preuve. Réagissant à ce communiqué de presse, plusieurs supporters de l’OM sont évidemment persuadés que durant cette conversation Emmanuel Macron a glissé quelques mots sur le dossier d’un possible rachat du club de Fran McCourt. Personne n’étant dans le secret des discussions téléphoniques du président français et du prince saoudien, il faudra attendre encore un peu pour savoir si l’Olympique de Marseille fait réellement saliver quelqu’un au point de l’acheter.