OM : Pierre Ménès dévoile l’ennemi n°1 de Marseille

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un parcours bluffant. Avec six points d’avance sur Lille, les hommes d’André Villas-Boas possèdent déjà un confortable matelas d’avance.

Néanmoins, il est bien trop tôt pour crier victoire et considérer que l’Olympique de Marseille terminera sur le podium selon Pierre Ménès. Admiratif devant le travail colossal abattu par André Villas-Boas, le journaliste de Canal Plus a tout de même une grosse crainte pour Marseille : son effectif très restreint en quantité. Pour le chroniqueur de la chaîne cryptée, quelques blessures durant la seconde partie de saison pourraient rapidement plomber le conte de fée de l’OM…

« Les deux coachs de L1 qui m’ont le plus séduit ? J’avoue que j’ai été très très impressionné par la prestation de Paulo Sousa au CFC. D’abord il parle un français remarquable, il est sympathique, il a de la classe, et puis quand il parle football, on sent qu’il a des positions, des principes et c’est très intéressant. Je suis sûr que l’émission serait du même niveau avec Villas-Boas. AVB n’a, de loin, pas l’équipe qu’avait Bielsa. Bielsa avait une grosse équipe, avec un gros budget. Villas-Boas a un effectif quand même très restreint et je pense que le pire ennemi de Marseille durant la 2e partie de saison, ce sera les blessures. Si blessures il y a, évidemment. S’il commence à manquer trois joueurs, ce sera compliqué mais, pour l’instant, le travail est remarquable » a commenté Pierre Ménès, véritablement charmé par les débuts du Portugais sur le banc de l’Olympique de Marseille.