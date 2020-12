OM : MacHardy a trouvé le buteur qu'il faut à Marseille

Dans : OM.

Toujours à la recherche d'un attaquant pour suppléer Darío Benedetto et Valère Germain, l'OM pourrait être actif lors du prochain mercato.

Malgré une première moitié de championnat convaincante, l'Olympique de Marseille affiche des difficultés dans le secteur offensif. Avec seulement 22 buts inscrits, les Olympiens sont bien loin du PSG (39) ou de l'OL (34) dans ce domaine. Dans le but d'améliorer son effectif, André Villas-Boas a récemment confirmé être à la recherche d'un buteur pour le prochain mercato. Si la piste Boulaye Dia paraît trop compliquée avec la concurrence des formations de Premier League, il existe d'autre attaquants de Ligue 1 qui pourraient intéresser Marseille. Consultant chez RMC et connu pour son attachement à l'OM, Jonathan MacHardy a une petite idée du nom que les dirigeants marseillais devraient cibler.

« Le meilleur joueur de L1 cette saison ? C’est Neymar ! L’écart entre lui et les autres joueurs est abyssal. En deux, on peut mettre Marquinhos. Mais les joueurs du PSG sont hors concours. Donc j’ai envie de dire que le meilleur joueur de la L1, hors PSG, c’est Andy Delort ! C’est l’un de mes chouchous. Il a fait une première partie de saison extraordinaire. Pas seulement dans son rôle d’attaquant, mais aussi dans son rôle de leader d’équipe. Il a trouvé une stabilité à Montpellier. C’est un très bon joueur. Mon rêve, c’est qu’il porte un jour le maillot de l’OM avec le numéro 9 dans le dos. C’est écrit, même si ce n’est pas encore la réalité » a déclaré le journaliste. Très performant avec Montpellier cette saison avec 8 buts et 6 passes décisives en 15 matchs disputés, Andy Delort risque néanmoins d'être compliqué à aller chercher pour l'OM. On voit en effet mal le MHSC se séparer de l'un de ses principaux atouts en attaque, surtout pour un concurrent direct pour les places européennes.