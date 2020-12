OM : Villas-Boas ne lâche rien, il veut son attaquant !

Dans : OM.

Toujours à la recherche d'un attaquant, André Villas-Boas espère un geste de ses dirigeants au mercato hivernal.

En prenant un point sur les deux derniers matchs de Ligue 1, l'OM a vu ses concurrents directs prendre de l'avance au classement. Malgré tout, les Olympiens disposent de deux matchs en retard et peuvent devenir leader en cas de succès. Pour tenter de se mêler à la lutte pour le titre jusqu'à la fin de la saison, les dirigeants marseillais souhaiteraient améliorer l'effectif lors du mercato hivernal, notamment au poste d'avant-centre. Après le match nul concédé face à Reims, André Villas-Boas semblait pessimiste sur les moyens financiers de son club. Cela n'empêche pas le technicien de ne pas lâcher l'affaire. Interrogé en conférence de presse sur le mercato, l'entraîneur marseillais a confirmé son souhait de recruter un numéro 9.

« On n'est pas prêts pour agir début janvier. Mais je m'attends à ce que ça bouge la dernière semaine. On est toujours à la recherche de cet attaquant de référence qui peut nous apporter beaucoup » a répondu le Portugais. Avec 21 buts marqués en championnat, l'Olympique de Marseille est loin du PSG (35) ou même de Lyon (31). Il est clair que l'effectif marseillais aurait bien besoin d'un renfort pour suppléer Darío Benedetto et Valère Germain, auteurs de 5 buts seulement à eux deux cette saison en Ligue 1. Un temps intéressé par Boulaye Dia (déjà 9 réalisations), les dirigeants de l'OM auraient été échaudés par le prix réclamé par Reims (10 millions d'euros). Dans un contexte économique difficile, trouver un buteur à un bon prix risque d'être bien compliqué pour André Villas-Boas.