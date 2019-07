OM : Luiz Gustavo « très chaud » à l’idée de quitter Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Comme l’ensemble de ses partenaires, Luiz Gustavo a livré une prestation très inquiétante face aux Glasgow Rangers, dimanche après-midi en match amical (4-0). Complètement à côté de ses pompes, l’international brésilien semble lassé par la situation sportive de Marseille, qui a déjà laissé filer Mario Balotelli et Lucas Ocampos sans les remplacer pour l’instant. C’est ainsi que Fenerbahçe, très ambitieux sur le marché des transferts, lorgne sur la situation de Luiz Gustavo depuis un long moment et aimerait conclure le deal cette semaine selon le média turc Hurriyet.

Présent en France pour des raisons familiales, le directeur sportif de Fenerbahçe Damien Comolli a profité de son séjour dans l’Hexagone pour rencontrer les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Et selon le média, une première offre ferme à hauteur de 7 ME a été transmise à Jacques-Henri Eyraud. Une proposition refusée par le président phocéen, lequel réclame 10 ME cash pour céder son milieu défensif à Fenerbahçe. Par ailleurs, Luiz Gustavo serait « très chaud » à l’idée de quitter Marseille pour la Turquie, où il ne devrait pas subir une perte de salaire. Du côté de Marseille, la priorité pour le remplacer serait Valentin Rongier, selon les informations distillées par L’Equipe en fin de semaine dernière…