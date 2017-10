OM : Luiz Gustavo, le « vrai gros joueur de l'OM » balance Riolo

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille est passé tout proche de l'exploit face au Paris Saint-Germain (2-2). Après le deuxième but de Thauvin (79e) et l'expulsion de Neymar (87e), le club phocéen pensait tenir le bon bout avec une première victoire contre l'ennemi parisien depuis 2011. Mais c'était sans compter sur le talent de Cavani, qui a égalisé en toute fin de match sur coup franc (90+2e). Malgré tout cela, l'OM peut être fier de son match... et de la prestation de Luiz Gustavo.

Auteur de l'ouverture du score d'une splendide frappe (16e), le milieu de terrain brésilien a brillé tout au long du match. En récupérant une petite dizaine de ballons tout en faisant des interventions défensives de grande classe, et notamment face à Mbappé en fin de partie, l'ancien du Bayern a apporté son expérience des grands matchs à l'OM. Pour conclure cette grande rencontre en beauté, Luiz Gustavo a même porté le brassard de capitaine à la sortie de Payet (75e). Une soirée presque parfaite pour le « vrai gros joueur de l'OM », selon Daniel Riolo‏. Il ne manquait finalement que la victoire contre Paris...