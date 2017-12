OM : Luiz Gustavo ferait presque la bise au PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

L'Olympique de Marseille a l'occasion de repasser à la deuxième place de Ligue 1 en cas de victoire ce dimanche à Montpellier, avec qui plus est la possibilité de reprendre trois points au PSG, ce qui est plutôt rare en Ligue 1. Répondant au Parisien, Luiz Gustavo avoue que si la saison de l'OM a débuté mollement, le club phocéen doit beaucoup au match nul obtenu contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Car si ce soir-là, il y avait de la déception côté marseillais, cette rencontre a été fondatrice.

« Oui, je crois que OM-PSG a été un match très important dans le sens où tout le monde a gagné en confiance. On y avait mis beaucoup de solidarité, et depuis on cherche à reproduire ça. C’est ce qui fait, je pense, que l’équipe se comporte mieux (...) C’est difficile de comparer le PSG aux autres équipes. Leur objectif est de gagner la Ligue des champions, et ils ont un effectif taillé pour. Tout ce qu’on peut faire, c’est se concentrer sur notre parcours. Le nouveau projet de l’OM est solide, il a bien débuté, il faut continuer ainsi. Après, le jour où on rencontre Paris, qui sait ? Sur le terrain, on est onze contre onze », explique le milieu de terrain brésilien, indiscutablement la plus belle découverte du dernier mercato de l’Olympique de Marseille.